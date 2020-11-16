2020/11/16 | 11:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت وزارة النفط، ما يستهلكه العراق من وقود البنزين وزيت الغاز {الكاز} بشكل يومي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالأرقام.. ما يستهلكه العراق من البنزين والكاز يومياً) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالأرقام.. ما يستهلكه العراق من البنزين والكاز يومياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).