بومبيو: سنفرض عقوبات مشددة بحق الضالعين بأعمال قمع المتظاهرين في إيران

2020/11/16 | 11:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو عزم واشنطن تشديد عقوباتها ضد طهران على خلفية ممارسات النظام الإيراني ضد معارضيه.

بومبيو قال في بيان إن طهران حاولت عقب المظاهرات التي شهدتها المدن الإيرانية العام الماضي إخفاء الأدلة المتعلقة بأعمال القمع السياسي عبر وسائل الترهيب وقطع الانترنت، وأنها لا تزال ترفض إجراء تحقيقات مستقلة بشأن أعمال القتل بحق المعارضين للنظام، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات مشددة بحق الضالعين بأعمال القمع في البلاد.

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