حالتا انتحار لامرأتين والعثور على جثة أخرى في بغداد خلال ساعات

2020/11/16 | 11:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت بغداد حالتي انتحار لامرأتين في مناطق مختلفة من العاصمة خلال الساعات الماضية، فيما عثرت القوات الأمنية على جثة أخرى في منطقة المعامل.

وفي التفاصيل، أفاد مصدر أمني بإقدام امرأة تبلغ من العمر ثلاثة وثلاثين عاما بإطلاق النار على نفسها داخل منزلها في منطقة الدور جنوبي بغداد، موضحا أن المعلومات الاولية تشير إلى أن سبب الانتحار خلاف مع زوجها.

وذكر المصدر عن وجود حالة انتحار أخرى في منطقة الدورة تعود لفتاة تبلغ من العمر ستة وعشرين عاما قامت بإطلاق النار على نفسها داخل المنزل من دون ذكر الأسباب.

وفي السياق، ذكر المصدر عثور قوة أمنية على جثة امرأة تبلغ من العمر خمسة وثلاثين عاما ضمن قرية السعادة بمنطقة المعامل جنوبي العاصمة، موضحاً أن الجثة كانت متفسخة.

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