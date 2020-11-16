ترمب: سنرفع الكثير من الدعاوى التي تثبت عدم دستورية الانتخابات

2020/11/16 | 11:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفضه لنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مؤكدا فوزه على منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وأكد الرئيس الأميركي في تغريدات على تويتر أنه سيرفع قضايا كبيرة تؤكد عدم دستورية انتخابات عام ألفين وعشرين كونها خرقت الدستور وغيرت النتائج بشكل لم يسبق له مثيل، مشيرا إلى أن أعداد كبيرة من مراقبي الاقتراع تم طردهم من غرف فرز الأصوات في العديد من الولايات المؤيدة للجمهوريين وأن ملايين البطاقات تم تغييرها من قبل الديمقراطيين فضلا على التصويت بعد انتهاء الانتخابات.

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