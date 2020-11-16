إعادة افتتاح شارع مغلق منذ 13 عاماً في بغداد

2020/11/16 | 11:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت امانة بغداد، الإثنين، اعادة افتتاح شارع مغلق منذ 13 عاماً غربي العاصمة.

وذكرت الأمانة في بيان أن “دائرة بلدية الشعلة افتتحت شارع المصرف في منطقة الشعلة ضمن محلة 460 المؤدي الى سوق الساحة المغلق منذ قرابة (13) عاماً “.

وأضاف، أن “الدائرة قامت برفع الكتل الكونكريتية والغاء نقطة تجميع النفايات وتنفيذ حملة لتأهيل وتنظيف الشارع”، مشيرة الى ان “الشارع سيسهم في فك الاختناقات المرورية وتأمين انسيابية حركة السير والمرور في المنطقة القريبة منه “.

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