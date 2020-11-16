الخارجية النيابية: الأسبوع المقبل سيشهد طرح جدولة القوات الأمريكية بقوة

2020/11/16 | 11:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مختار الموسوي، الاثنين ، عن طرح موضوع جدولة القوات الأمريكية من العراق بقوة داخل اللجنة خلال الأسبوع المقبل.وقال الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ملف الوجود العسكري الأمريكي سيطرح وبقوة داخل لجنة العلاقات الخارجية لمعرفة اسباب تأخر حسم مصير القوات الأمريكية وغيرها من القوات الأجنبية الموجودة في العراق .وأضاف “أننا نستغرب صمت الحكومة من قضية إجلاء تلك القوات رغم مصادقة مجلس النواب العراقي في بداية العام الجاري على قرار باخراج جميع القوات الأجنبية وعلى رأسها الأمريكية”.وأشار الموسوي إلى أن “رئيس الحكومة والدبلوماسية العراقية لم يطلعا البرلمان عن فحوى الحوار الثنائي الذي جرى بين واشنطن وبغداد”.



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