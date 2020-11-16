الفلفل الحار يساعد على الوقاية من أمراض القلب والسرطان

2020/11/16 | 11:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقال موقع “إنسايدر” الأمريكي إن إحدى الدراسات الجديدة أظهرت أن الأشخاص الذين يتناولون الفلفل الحار قد يعيشون حياة أطول، وأنهم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والسرطان، مقارنة بمن لا يتناولونه.وقد قام باحثون من “كليفلاند كلينيك” بالولايات المتحدة بتحليل أربع دراسات كبيرة حول علاقة الفلفل الحار بالصحة، وجمعوا بيانات من أكثر من 570 ألف …

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