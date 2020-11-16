ترامب يجدد إعلان فوزه ويهاجم إعادة الفرز ويتوعد “بقضايا كبيرة”

2020/11/16 | 11:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادنشر الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، تغريدة أعلن فيها مجددا فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية رغم فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، وفق المعطيات الأولية.وقال ترامب: “أنا الفائز في الانتخابات”.وشككت “تويتر” بصحة المعلومات والتصريحات التي يدلي بها ترامب عبر حسابه، واضعة تنبيها على تغريداته.I WON THE ELECTION!— Donald J.Trump (@realDonaldTrump) November 16, …

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