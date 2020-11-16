النزاهة توضح بشأن قرار الحكم الصادر بحق محافظ بابل السابق

2020/11/16 | 11:33 - المصدر: NRT عربية

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محكمة عراقية

فوتو: أرشيف

منذ 12 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت هيئة النزاهة، الاثنين، عن تفاصيل قرار الحكم الصادر بحق محافظ بابل السابق.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم 16 تشرين الثاني 2020، أن "دائرة التحقيقات أكدت ان إجراءاتها التحقيقية في القضية أفضت إلى إيقاف تنفيذ العقد المبرم بين ديوان محافظة بابل والشركة العامة لصناعة السيارات المتضمن تجهيز بلدية الحلة بآليات".

واضاف البيان ان"محكمة جنح الحلة وصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المدان نتيجة توقيعه العقد خلافا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وحكمت عليه غيابيا بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات استنادا إلى احكام المادة 331 من قانون العقوبات".

يأتي ذلك بعد إعلان هيئة النزاهة عن صدور قرار حكم بالحبس الشديد مدة ثلاث سنوات بحق محافظ بابل السابق، نتيجة مخالفات في إجراءات عقد قيمته أكثر من أربعة عشر مليار دينار".

ر.إ

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