الداخلية تحدد الية جديدة لمراجعة دوائر البطاقة الوطنية

2020/11/16 | 11:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت وزارة الداخلية توجيه دوائر الاحوال المدنية باتباع الية الحجز الالكتروني لاصدار البطاقات الالكترونية.

واشارت الوزارة إلى انه “بناء على أوامر وزير الداخلية عثمان الغانمي بخصوص تبسيط الاجراءات على المواطنين، وجه مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والاقامة اللواء رياض جندي الكعبي بالمباشرة بنظام الحجز الالكتروني”.

وبين انه “على البطاقة الوطنية والخاص بأصحاب الهويات (التالفة – الضائعة – المسروقة) وكذلك الهوية الاحوال (النافذة) والمقصود بها الهوية التي مضى على اصدارها اكثر من ١٥عشر عاماً والبطاقات الوطنية النافذة حسب تاريخ نفاذها، وذلك لاستيعاب الزخم الحاصل ولتوفير خدمة افضل للمواطنين ، ويكون الحجز عن طريق التقديم على الرابط الالكتروني www.reg.nid-moi.gov.iq لذا نسترعي انتباه مواطنينا الأعزاء.”

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