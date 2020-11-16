تأنيث العالم - حسن مدن

2020/11/16 | 11:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن يقترح الباحث الكيني علي الأمين المزروعي، وهو ذو أصل عُماني بالمناسبة، تأنيث الدولة، بمعنى أن يكفّ الذكور عن الهيمنة على الدولة، كما على السياسة، ليفسحوا المجال للنساء، لتكون لهن حصة متكافئة في إدارة شؤون البلدان.



ساعتها سيكون العالم أكثر رحمة و«إنسانية» وتسامحاً، وسينأى عن الكثير مما فيه من قبح وقسوة ووحشية، لا بل و«حيوانية».هذه الدعوة التي تبدو في ظاهرها أشبه ب «اليوتوبيا» لا تأتي من صاحب ......





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