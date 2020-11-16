تاجيل جلسة برلمان كوردستان الى اشعار آخر

2020/11/16 | 11:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت رئاسة برلمان كوردستان، اليوم الاثنين، عن تاجيل جلسته المقررة عقدها يوم غد الثلاثاء.

وقالت رئاسة برلمان كوردستان في بيان: تقرر تأجيل عقد الجلسة الاعتيادية رقم 10 من الدورة الخريفية للسنة الانتخابية الثانية للدورة الخامسة لبرلمان كوردستان والتي كان من المقرر عقدها يوم غد الثلاثاء الى اشعار آخر.

وهذا وكانت جلسة يوم غد لبرلمان كوردستان ستشهد مناقشة مستجدات إقرار قانون سدّ العجز المالي الاتحادي وخطة اقليم كوردستان بحضور الجهات المعنية في مجلس وزراء اقليم كوردستان.

PUKmedia ترجمة

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