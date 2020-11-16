هطول الامطار على اقليم كوردستان

2020/11/16 | 11:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، انخفاض درجات الحرارة وهطول الامطار يوم الاثنين.

وذكرت المديرية خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الامطار ستهطل اليوم، وتستمر حتى ساعات المساء، بانخفاض درجات الحرارة.

واضافت: ان تأثير الامطار سينتهي يوم غد الثلاثاء، لافتة الى ان درجات الحرارة في بعض مدن اقليم كوردستان كالاتي:

كركوك: 11 ـ 18 درجة مئوية

السليمانية: 10 ـ 14

دهوك: 11 ـ 13

اربيل : 11 ـ 15

PUKmedia عن اعلام مديرية الانواء الجوية‌

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