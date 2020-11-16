2020/11/16 | 11:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رجحت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، انخفاض درجات الحرارة وهطول الامطار يوم الاثنين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( هطول الامطار على اقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكرت المديرية خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الامطار ستهطل اليوم، وتستمر حتى ساعات المساء، بانخفاض درجات الحرارة.
واضافت: ان تأثير الامطار سينتهي يوم غد الثلاثاء، لافتة الى ان درجات الحرارة في بعض مدن اقليم كوردستان كالاتي:
كركوك: 11 ـ 18 درجة مئوية
السليمانية: 10 ـ 14
دهوك: 11 ـ 13
اربيل : 11 ـ 15
PUKmedia عن اعلام مديرية الانواء الجوية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( هطول الامطار على اقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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