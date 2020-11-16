2020/11/16 | 11:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد..دعا النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الاثنين ، مجلس النواب إلى تخصيص جلسة خاصة يتم فيها مناقشة اسباب عدم توزيع مفردات الحصة التموينية منذ ما يقارب 7 أشهر.وقال الفتلاوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “عدم توزيع مفردات البطاقة التموينية على مستحقيها منذ 7 أشهر يتطلب وقفة حقيقية من مجلس النواب”.وأضاف أن “وزارة التجارة خلال الفترة الماضية وللاسف الشديد لم تكن ضمن مستوى التحدي”، مشيرا الى ان “نظام توزيع الحصص الغذائية التي يعتمد عليها ملايين العراقيين يعاني من خلل وسوء الإدارة”.وشدد الفتلاوي على “ضرورة أن يأخذ مجلس النواب دوره الرقابي في معالجة ملف البطاقة التموينية الذي يشهد تراجعا غير مسبوق”.



انتهى/25ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دعوات نيابية لتخصيص جلسة خاصة لمناقشة اسباب تعثر توزيع المواد الغذائية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دعوات نيابية لتخصيص جلسة خاصة لمناقشة اسباب تعثر توزيع المواد الغذائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).