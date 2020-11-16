بالصور.. العثور على كدس للعتاد جنوب مطار تلعفر

2020/11/16 | 11:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القوات العراقية، اليوم الاثنين، ضبط كدسا للعتاد والعبوات من مخلفات "داعش" جنوب مطار تلعفر....

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