استجواب 3 وزراء وهيئة الإعلام والإتصالات في العراق

2020/11/16 | 11:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة النزاهة النيابية في العراق، إحالة رئاسة مجلس النواب ملف استجواب 3 وزراء بالاضافة الى مسؤول بهيئة الاعلام والاتصالات إلى لجنة خاصة....

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