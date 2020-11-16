الرافدين يعلن توزيع رواتب هذه الفئات

2020/11/16 | 11:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين العراقي توزيع رواتب العاملين بعدد من الهيئات والوزارات.

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