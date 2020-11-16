’’بغداد اليوم’’ تنشر جدول الامتحانات العامة لطلبة السادس الاعدادي للدور الثاني التكميلي

2020/11/16 | 11:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة التربية، الإثنين، (16 تشرين الثاني، 2020)، جدول الامتحانات العامة لطلبة السادس الاعدادي للدور الثاني التكميلي.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "جدول الامتحانات العامة لطلبة السادس الاعدادي بفروعه [ العلمي ( الاحيائي ، التطبيقي ) ، الادبي ] للعام الدراسي (2019-2020) / الدور الثاني التكميلي ) ، والتي ستنطلق يوم السبت الموافق 28 تشرين الثاني 2020 ، سيكون كما موضح بالجدول ادناه:

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