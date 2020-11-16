الرافدين يعلن إطلاق رواتب منتسبي الحشد الشعبي

2020/11/16 | 11:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلن مصرف الرافدين، الإثنين، إطلاق رواتب منتسبي الحشد الشعبي.

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