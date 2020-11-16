الداخلية ومفوضية الانتخابات توقعان اتفاقاً بشأن الاستحقاق الانتخابي المقبل

2020/11/16 | 12:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد-واع

وقعت وزارة الداخلية ومفوضية الانتخابات،اليوم الاثنين، اتفاقا بشأن الاستحقاق الانتخابي القادم.

وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،أن"وزير الداخلية عثمان الغانمي وقع اتفاقية تعاون مع رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي جليل خلف عدنان ".

واضاف ان "الاتفاقية تضمنت ثمانية بنود الهدف منها إنجاح هذه العملية الديمقراطية في البلاد،"مبينا ان"من بين هذه البنود هو ان تتولى وزارة الداخلية ومن خلال مديرياتها المنتشرة في عموم محافظات العراق وبحسب الرقعة الجغرافية تأمين الحماية اللازمة لمرافقة الفرق الجوالة بعجلة لتهيأة تسجيل وتوزيع بطاقات الناخبين، فضلا عن إنشاء منظومة وسطية في وزارة الداخلية / مديرية شؤون البطاقة الوطنية تكون مشابهة للمنظومة الأم تعمل على تنفيذ الارتباط التشاركي للبيانات بين وزارة الداخلية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتهيأة وتدريب الكوادر الفنية التي ستدير عمل المنظومة بين الطرفين".

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