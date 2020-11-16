2020/11/16 | 12:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوات الشغب تعتدي على الخريجين المتظاهرين وسط بغداد

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