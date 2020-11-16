الداخلية ومفوضية الانتخابات توقعان اتفاقا بشأن الاستحقاق الانتخابي القادم

2020/11/16 | 12:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقع وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الإثنين، اتفاقية تعاون مع رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي جليل خلف عدنان.

وبحسب بيان للداخلية، فإن “الاتفاقية تضمنت ثمانية بنود الهدف منها إنجاح هذه العملية الديمقراطية في البلاد”.

واضافت “من بين هذه البنود هو ان تتولى وزارة الداخلية ومن خلال مديرياتها المنتشرة في عموم محافظات العراق وبحسب الرقعة الجغرافية تأمين الحماية اللازمة لمرافقة الفرق الجوالة بعجلة لتهيأة تسجيل وتوزيع بطاقات الناخبين، فضلا عن انشاء منظومة وسطية في وزارة الداخلية / مديرية شؤون البطاقة الوطنية تكون مشابهة للمنظومة الأم تعمل على تنفيذ الارتباط التشاركي للبيانات بين وزارة الداخلية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتهيأة وتدريب الكوادر الفنية التي ستدير عمل المنظومة بين الطرفين”.

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