2020/11/16 | 12:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لإنجاح العملية الديمقراطية.. اتفاقية من 8 بنود بين الداخلية ومفوضية الانتخابات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/16 | 12:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لإنجاح العملية الديمقراطية.. اتفاقية من 8 بنود بين الداخلية ومفوضية الانتخابات ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لإنجاح العملية الديمقراطية.. اتفاقية من 8 بنود بين الداخلية ومفوضية الانتخابات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).