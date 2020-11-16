2020/11/16 | 12:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يتراس الجلسة الاعتيادية الاولى لمجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يتراس الجلسة الاولى لمجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يتراس الجلسة الاولى لمجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).