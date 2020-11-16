الهجرة تعلن إغلاق 15 مخيماً وتجري استبياناً للنازحين

2020/11/16 | 12:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين ،اليوم الاثنين، أن الوزارة تمكنت من تلبية رغبة غالبية النازحين في تسهيل عودتهم إلى مناطقهم الأصلية

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