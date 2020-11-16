زراعة النجف تكشف عن مشاكل عديدة بعملية تسويق محصول الشلب

2020/11/16 | 12:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/النجف الاشرف..كشفت مديرية الزراعة في النجف الاشرف، الاثنين، عن جملة من المشاكل تواجه عملية تسويق محصول الشلب في المحافظة.وقال مدير المديرية منعم الفتلاوي في تصريح لـ/المعلومة/، ان “مديرية الزراعة تواجه جملة من المشاكل في عملية تسويق محصول الشلب الى منافذ وزارة التجارة بسبب قدم المخازن وطاقتها الاستيعابية القليلة، حيث انه اذا لم تقم وزارة التجارة بنقل المحصول مباشرة الى المجارش لا تستوعب المخازن الكميات المسوقة”.واضاف الفتلاوي ان “الامطار تمثل مشكلة اخرى اذ ستؤخر عملية التسويق، لذلك نطالب بان تكون درجة رطوبة المحصول ١٧ بدل درجة ١٦ وممكن ان تجفف خلال المناقلة”.وطالب مدير الزراعة بـ”توفير التخصيص المالي لزراعة الشلب كون النجف والديوانية ينفردان بزراعته”، مؤكدا على “ضرورة اطلاق مستحقات الفلاحين لمحصول الحنطة للموسم السابق”.



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