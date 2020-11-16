تعرف على جدول امتحانات الدور الثاني لطلبة السادس الاعدادي

2020/11/16 | 12:35 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت وزارة التربية،اليوم الاثنين،جدول الامتحانات العامة لطلبة السادس الإعدادي.

وذكر بيان للوزارة، أنه”تم نشر جدول الامتحانات العامة لطلبة السادس الإعدادي بفروعه العلمي الاحيائي ، التطبيقي، الأدبي للعام الدراسي (2019-2020) / الدور الثاني التكميلي )، والتي ستنطلق يوم السبت الموافق 28 تشرين الثاني 2020 “

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