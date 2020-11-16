خبير: تداعيات الدين العام وعدم تسديد الرواتب وخيمة على الاقتصاد

2020/11/16 | 12:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..حذر الخبير الاقتصادي فرات الموسوي، الاثنين، من تداعيات وخيمة على الاقتصاد العراقي بسبب الدين العام، مبينا ان عدم تسديد الرواتب لموظفي الدولة يسهم في كساد السوق بكل غير مسبوق.وقال الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الدين العام العراقي تجاوز الـ 130 مليار دولار وهو مبلغ ضخم للغاية لايمكن سداده بسهولة”.واضاف الموسوي ان “عدم تسديد الرواتب البالغة نحو 6 تريلون دينار بمواعيدها سبب في كساد خطير في السوق العراقية سيتهي القطاع الخاص العراقي بالكامل”.واوضح ان “ العراق بحاجة الى ثلاثة حلول عاجلة لمعالجة الازمة اولها تعظيم الموارد المالية غير النفطية، فضلا عن تفغيل الرقابة الحقيقية على المنافذ الحدودية وتخفيض النفقات العامة الحكومية بشكل عاجل لمواجهة الازمة قبل انهيار السوق”.انتهى/ 25د

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