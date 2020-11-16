نائب: على الحكومة الاتحادية ارسال تخصيصات رواتب الموظفين

2020/11/16 | 12:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب جمال كوجر ان الحكومة الاتحادية عليها ارسال تخصيصات رواتب موظفي اقليم كوردستان حسب الاتفاق السابق مع حكومة اقليم كوردستان.

وقال النائب جمال كوجر عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان الحكومة الاتحادية عليها ارسال تخصيصات رواتب موظفي اقليم كوردستان لسببين.

واضاف: السبب الاول هو وجود اتفاق سابق بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان على ارسال مبلغ 320 مليار دينار كتخصيصات لرواتب الموظفين لثلاثة اشهر ومازال هناك شهر آخر بذمة الحكومة الاتحادية.

واوضح: السبب الآخر هو ان القانون الذي وصل الى مجلس النواب وتمت المصادقة عليه اسمه قانون تمويل العجز المالي للعام 2020، يعني ان الحكومة تحتاج الى الاقتراض نسبة من المبالغ لتسديد العجز الحاصل لديها.

وقال: ان الحكومة تعتمد على قانون الموازنة في صرف تلك المبالغ واذا لم توجد موازنة فتعتمد الحكومة على بديل الموازنة وهو صرف نسبة 1/12 حسب موازنة العام 2019، وما صادق عليه مجلس النواب ليس موازنة انما قانون للاقتراض.

واوضح: نحن صادقنا على مبلغ القرض للحكومة ولايجوز ان نفرض عليها كيف تصرف الاموال، الحكومة لديها طريقتين لتحديد المصاريف التشغيلية والامور اليومية ورواتب الموظفين وكيفية صرف هذه الاموال ليس من اختصاصنا، لكن مع الاسف قام بعض النواب بفرض هذا الامر وتدخلوا في عمل الحكومة.

وتابع: الحكومة لاتستطيع اتخاذ اية خطوة خارج نسبة 1/12 لانه لاتوجد موازنة، وبالاعتماد على هذه النقاط نستطيع القول بانه من حق موظفينا الحصول على مستحقاتهم المالية.

واشار الى ان الحكومة الاتحادية تستطيع ارسال تخصيصات الرواتب للشهر العاشر على الاقل حسب الاتفاق السابق فالموظفين لاذنب لهم.

PUKmedia خاص‌

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