بيان من الصحة ينهي جدل عودة دوام المدارس

تؤكد وزارة الصحة والبيئة على التزام جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ومن ضمنها ضوابط وتعليمات البدء بالعام الدراسي وهو يوم واحد لكل مرحلة دراسية مع التنفيذ الدقيق للتعليمات الصحية الوقائية وأن هذه الضوابط والتعليمات تشمل جميع المؤسسات التربوية الحكومية والأهلية كما أن الوزارة تؤكد ان هذه التعليمات تشمل المرحلة الحالية وان اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ووزارة الصحة والبيئة تتابع كافة المستجدات الوبائية محليا وعالميا وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وكافة الجهات المعنية بما يخدم صحة المواطنين ويؤكد سلامتهم.
وزارة الصحة والبيئة الإثنين ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٠
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