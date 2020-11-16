بيان من الصحة ينهي جدل عودة دوام المدارس

2020/11/16 | 12:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادر عن وزارة الصحة والبيئة

تؤكد وزارة الصحة والبيئة على التزام جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ومن ضمنها ضوابط وتعليمات البدء بالعام الدراسي وهو يوم واحد لكل مرحلة دراسية مع التنفيذ الدقيق للتعليمات الصحية الوقائية وأن هذه الضوابط والتعليمات تشمل جميع المؤسسات التربوية الحكومية والأهلية كما أن الوزارة تؤكد ان هذه التعليمات تشمل المرحلة الحالية وان اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ووزارة الصحة والبيئة تتابع كافة المستجدات الوبائية محليا وعالميا وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وكافة الجهات المعنية بما يخدم صحة المواطنين ويؤكد سلامتهم.

وزارة الصحة والبيئة الإثنين ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٠

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