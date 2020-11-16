الكاظمي يترأس الجلسة الأولى لمجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة

2020/11/16 | 12:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، الجلسة الاعتيادية الاولى لمجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ترأس الجلسة الاعتيادية الاولى لمجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة".

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