2020/11/16 | 12:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت امانة بغداد، اليوم الاثنين، اعادة افتتاح شارع مغلق منذ ١٣ عاماً غربي العاصمة بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد.وذكر بيان للامانة “النور نيوز” نسخة منه، ان “دائرة بلدية الشعلة افتتحت شارع المصرف في منطقة الشعلة ضمن محلة ٤٦٠ المؤدي الى سوق الساحة المغلق منذ قرابة (١٣) عاماً”.واضاف ان “الدائرة قامت برفع الكتل الكونكريتية …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إفتتاح شارع في منطقة الشعلة مغلق منذ 13 سنة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إفتتاح شارع في منطقة الشعلة مغلق منذ 13 سنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).