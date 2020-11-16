2020/11/16 | 12:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادحذر ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، الاثنين، من مقاطعة شعبية وسياسية للانتخابات المقبلة المقرر اقامتها في حزيران 2021، فيما حمل اربع جهات المسؤولية الكاملة عن توفير معايير النزاهة والعدالة والمصداقية للانتخابات.وقال الائتلاف في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه إن “الحكومة والبرلمان ومفوضية الانتخابات وبعثة الأمم المتحدة، تتحمل المسؤولية الكاملة عن توفير معايير …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف العبادي يحذر من مقاطعة واسعة للانتخابات) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف العبادي يحذر من مقاطعة واسعة للانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).