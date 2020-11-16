جدول امتحانات الدور الثاني التكميلي للدراسة الاعدادية

2020/11/16 | 12:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادنشرت وزارة التربية، اليوم الاثنين، جدول الامتحانات العامة للدراسة الاعدادية “العربية والكردية والتركمانية” للعام الدراسي 2019–2020 للدور الثاني التكميلي.

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