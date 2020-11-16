2020/11/16 | 12:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]خرج منتخب شباب العراق، الاحد، بخسارة ثقيله من نظيره القطري وصلت نتيجتها الى، 1 - 5 ، في المباراة الودية التي جرت على ملعب إسباير بالدوحة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خسارة ثقيلة لمنتخب شباب العراق الكروي امام نظيره القطري ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خسارة ثقيلة لمنتخب شباب العراق الكروي امام نظيره القطري ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).