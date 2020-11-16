المتحدث باسم الكاظمي يحدد موعد إقرار موازنة 2021

2020/11/16 | 13:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، احمد ملا طلال، موعد إقرار موازنة 2021، كما علق على قانون الاقتراض....

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