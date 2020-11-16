اللقاح يشعل حربا بين نيويورك وإدارة ترمب

2020/11/16 | 13:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هدد حاكم ولاية نيويورك اندرو كومو، بمقاضاة إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب في حال قيامها بحرمان الولاية من الحصول على لقاح كورونا.

كومو قال ان الولاية لن يكون امامها خيار آخر غير اللجوء الى الطرق القانونية اذا ما قامت إدارة ترمب بالمصادقة على اللقاح الجديد في الفترة المتبقية من عملها، وعدم توزيعه بشكل عادل على جميع الولايات، متعهدا لمواطني ولايته بضمان حقهم بالحصول على اللقاح والقتال في سبيل تحقيق ذلك على حد تعبيره.

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