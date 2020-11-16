2020/11/16 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم عن العبث والحرية٠-;-٦-;- - ميرسو وإغتيال الشمس وبعد الغذاء المبكر، خرج الرفاق الثلاثة للتمشي على الشاطيء بينما بقيت ماري وزوجة ماسون في البيت لغسل الصحون وترتيب المطبخ كما هي العادة في هذا الزمان.



وعلى الشاطيء يلتقون بأخ عشيقة ريمون الذي يبدو أنه كان بدوره يتمشى مع شخص آخر يرافقه.



ويحدث شجار بينهم، ويصاب ريمون بجرح في ذراعه ووجهه بسبب طعنة سكين طائشة أثناء العراك.



ميرسو لا يتدخل في ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميرسو وإغتيال الشمس - سعود سالم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميرسو وإغتيال الشمس - سعود سالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).