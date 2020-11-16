بعد مطاردة بين الأزقة .. القبض على عصابة مخدرات في بغداد

2020/11/16 | 13:27 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الاثنين، إلقاء القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديريتي الجريمة المنظمة والواجهات والمراقبة السرية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين من المتاجرين بالمواد المخدرة".

واشارت الى ان "العملية تمت بعد تشكيل فريق عمل مشترك ومطاردتهم بين أزقة منطقة الشعب ببغداد بعد أن حاولوا الفرار بعجلتهم الخاصة وتسببهم بدهس امرأة من المارة ومنتسب من المفارز اعلاة وبالجرم المشهود وبحوزتهم (٤٠٠٠) حبة مخدرة و (٢٥٠) غراماً من مادة الكرستال المخدرة وبندقية كلاشنكوف".ولفتت الوكالة الى انه "تم ضبط المواد المخدرة بمحضر ضبط أصولي وايداعهم التوقيف لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".





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