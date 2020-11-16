وفاة عبدالجواد ذنون رئيس أركان الجيش العراقي الأسبق

2020/11/16 | 13:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزمان غيّب الموت اليوم رئيس اركان الجيش العراقي الاسبق الفريق الاول الركن عبدالجواد ذنون بعد تفاقم حالته الصحية اثر مضاعفات اصابته بفيروس كورونا .ويقيم الفقيد بعد العام ٢٠٠٣ خارج العراق ، حيث قضى سنوات في سوريا ثم في الاردن .والراحل عبد الجواد ذنون شغل منصب (محافظ نينوى في التسعينات) ـ ولد في مدينة […]

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