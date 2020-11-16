العراق وإيران يعتزمان رفع مستوى التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار

2020/11/16 | 13:29 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأكد القنصل العام الإيراني في السليمانية بالعراق، مهدي شوشتري، أن بلاده والعراق يعتزمان الارتقاء بمستوي التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار سنويًا.

وقال القنصل في تصريحات نقلتها وكالة "إرنا" الإيرانية، وتابعها "ألترا عراق"، إن "رئيسي الجمهورية الإيرانية وجمهورية العراق اتفقا بشأن ارتقاء مستوى حجم التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار سنويًا".

وأضاف أن "عملية التبادل التجاري استمرت بين البلدين من خلال الامتثال لجميع البروتوكولات الصحية على الحدود المشتركة".

وأكد شوشتري، أهمية العلاقات مع السليمانية وحلبجة "نظرًا إلى وجود أكثر من 600 كيلومتر من الحدود المشتركة"، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل حدود برويز خان وبشماق الرسمية و كذلك أربعة أسواق حدودية".

وأوضح أن "العلاقات التاريخية المتجذرة والقواسم المشتركة بين إيران والعراق تسهم في تعزيز التعاون بينهما"، مبديًا استعداد حكومته لـ "مساعدة أهالي مدينة حلبجة نظرًا لموقعها الخاص، وذلك على صعيد تنمية وتطوير هذه المحافظة".

ولفت بالقول، "إيران مستعدة للوقوف إلى جانب أهالي إقليم كردستان العراق في فترة ازدهاره كما وقفت إلى جانبهم في فترات تاريخية مختلفة وعند المصاعب".

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