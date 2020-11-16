نقابة الفنانين تنعى

2020/11/16 | 13:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت نقابة الفنانين العراقيين عن وفاة الفنان عودة فاضل بعد معاناة مع المرض، وهو معروف باسم "أبو عمار" وملقب بـ"أيقونة الغناء الريفي" في العراق.

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