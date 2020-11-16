2020/11/16 | 13:29 - المصدر: سفن سكاي

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تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين من المتاجرين بالمواد المخدرة، وتمت عملية القاء القبض بعد تشكيل فريق عمل مشترك ومطاردتهم بين أزقة منطقة الشعب ببغداد بعد محاولتهم الفرار بعجلتهم الخاصة و تسببهم بدهس امرأة من المارة ومنتسب من المفارز وبالجرم المشهود وبحوزتهم (٤٠٠٠) حبة مخدرة و (٢٥٠) غرام من مادة الكريستال المخدرة وبندقية كلاشنكوف.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القاء القبض على ثلاثة متجارين بالمخدرات في منظقة الشعب 7 SKY TV.

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