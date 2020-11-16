2020/11/16 | 13:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن قائممقام مدينة قصر شيرين في ايران عن بدء تدفق البطاطا المحلية على السوق العراقية عبر معبر برويزخان الحدودي المشترك والواقع غربي ايران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تبدأ تصدير البطاطا الى العراق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تبدأ تصدير البطاطا الى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).