الصحة تصدر بياناً بشأن العام الدراسي الجديد

2020/11/16 | 13:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أصدرت وزارة الصحة والبيئة، الإثنين، بياناً بشأن العام الدراسي الجديد، وعودة الطلبة الى مقاعد الدراسة حضورياً.وذكرت الوزارة في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه، أنها “تؤكد على التزام جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ومن ضمنها ضوابط وتعليمات البدء بالعام الدراسي وهو يوم واحد لكل […]

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