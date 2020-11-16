الكاظمي: ماضون نحو الانتخابات المبكرة

2020/11/16 | 13:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، أن العراق يواجه تحديات كبيرة، فيما تمضي الحكومة الحالية لتذليلها والمضي نحو الانتخابات المبكرة.

وقال الكاظمي خلال ترؤسه الجلسة الاعتيادية الأولى لمجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة: إن “انعقاد مجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة يعد مبادرة جديدة لأول مرة في الحكومات المتعاقبة، وسيعقد بشكل دوري شهري”.

وأضاف في بيان أن “المجلس يهدف الى التواصل مع الجهات والهيئات، لتذليل العقبات والتحديات والصعوبات والمداولة واتخاذ التوجيهات وإحالة ما يتطلب الى مجلس الوزراء للتصويت عليه”.

وتابع، أن “الحكومة الحالية انتقالية وتهدف للوصول الى انتخابات مبكرة وهناك من يحاول وضع العقبات أمامها، وهناك تحديات كبيرة تواجه البلد، ونبذل جهودا على مدار الساعة لتجاوزها ووضع البلد على الطريق الصحيح”.

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