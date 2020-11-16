الانبار تعلن انجاز 70% من مشروع محطة كهرباء عكاز في المناطق الغربية

2020/11/16 | 13:40 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..اعلن مستشار محافظ الانبار للشؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز ، الاثنين، عن انجاز 70% من محطة كهرباء عكاز في المناطق الغربية .وقال الطرموز في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” الشركة المنفذة لمشروع محطة كهرباء عكاز في قضاء القائم غربي الانبار، انجز 70% من مشروع اعادة اعمار وتأهيل المحطة التي تعرضت الى اضرار جسمية نتيجة تفجيرها وسرقة محتوياتها وبيعها من قبل ارهابي داعش الى تجار داخل الاراضي السورية ابان سيطرتهم على القضاء “.واضاف ان” الشركة المنفذ انجزت ربط انابيب الغاز بمحطة كهرباء عكاز التي تغذي المناطق الغربية والفائض منها الى بقية مدن الانبار ، مبينا ان” وزارة الكهرباء وافقت على اجراء عمليات التوسيع في المحطة من 250 ميكا واط الى 400 ميكا واط ومن المؤمل انجازها خلال الفترة الزمنية القليلة المقبلة ، موضحا ان” كلفة المشروع بـ 37 مليون دولار ، مؤكدا ان مشروع اعادة اعمار وتأهيل محطة كهرباء عكاز يعد من اهم المشاريع الحيوية العملاقة في الانبار “.



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