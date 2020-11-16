تقرير يكشف عن إجراءات 'مفاجئة' في العراق قد تلجأ إليها إدارة ترمب بنهاية ولايته

2020/11/16 | 13:41 - المصدر: NRT عربية

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قوات أميركية داخل سفارة واشنطن ببغداد

فوتو: أرشيف

منذ 13 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف تقرير لصحيفة "العرب" اللندنية، الاثنين، عن مخاوف عراقية من إجراءات أميركية قد تكون "مفاجئة" في نهاية ولاية الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترمب.

ونقلت الصحيفة عن مصادر استخبارية، قولها في تصريحات اليوم، 16 تشرين الثاني 2020، إن "وحدات قتالية داخل السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، تنفذ منذ ثلاثة أيام تمارين بالذخيرة الحية، وذلك في إجراء غير مألوف"، فيما لفتت إلى ان "جهات سياسية وأمنية عراقية تعكف على دراسة هذا التحرك غير الاعتيادي ولا تستثني أن يكون مؤشرا على قرارات مفصلية قد تكون إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتخذتها وتنوي تنفيذها في ما تبقى من ولايتها التي تنتهي رسميا في العشرين من شهر كانون الثاني القادم".

وبحسب مراقبين فأن "الولايات المتحدة تجهز لأمر ما في الأيام الأخيرة من ولاية ترامب، قد يتراوح بين هجوم واسع داخل الأراضي الإيرانية أو عمليات تستهدف جماعات موالية لإيران في بغداد وبيروت".

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تأكيد وزير الدفاع الأميركي بالوكالة كريستوفر ميلر، عزمه تسريع سحب قوات بلاده من أفغانستان والشرق الأوسط حيث أفاد بأنه قد "حان وقت العودة إلى الوطن".

واعتبر مراقبون أن "تصريحات ميلر، هي مؤشر على إمكانية أن يوجه ترمب بسحب القوات الأميركية من العراق وسط ترجيحات بأن يكون ملف الانسحاب الأميركي من الشرق الأوسط هو ما أجج الخلافات بين الرئيس الأميركي وقادته العسكريين مؤخرا، متسببا في إقالة وزير الدفاع مارك أسبر".

وأوضحت الصحيفة انه "بالنسبة إلى الحكومة العراقية فقد تكون أنباء من قبيل سحب القوات أو إقفال السفارة الأميركية كابوسا لأنها تأتي وسط حالة من عدم اليقين بشأن قدرة أجهزة الدولة الرسمية على احتواء خطر الفصائل التابعة لإيران الذي يتعاظم يوما بعد يوم"، مؤكدة انه "يسود اعتقاد على نطاق واسع في العراق بأنه من دون مساعدة الولايات المتحدة، يمكن لإيران أن تبسط هيمنتها الكلية على قرار العراق الخارجي وتوجهاته الداخلية من خلال تمكين الفصائل التابعة لها من إحكام قبضتها على مفاصله الحيوية".

وبينت ان "انسحاب الولايات المتحدة من العراق سيكون بمثابة عقاب لحكومة الكاظمي، غير القادرة على مواجهة تغول الفصائل بمفردها، حيث يتزايد في بغداد طرح الأسئلة بشأن نوايا الإدارة الأميركية خلال الأيام الأخيرة من حقبة الرئيس دونالد ترمب الذي يقترب من مغادرة البيت الأبيض، بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن".

ونقلت الصحيفة عن مصادر عراقية قولها إن "هناك مؤشرات على إمكانية اندفاع ترمب خلال الأيام الأخيرة من ولايته نحو تنفيذ ما لوح به طيلة أعوام، وهو عمليات عسكرية واسعة ضد إيران أو ضد أذرعها في منطقة الشرق الأوسط، أو ضد كليهما معا"، موضحة أن "تقدير الحكومة العراقية التي تراقب بحذر شديد توجهات إدارة ترمب في آخر أسابيع ولايتها، يذهب إلى أن إغلاق السفارة الأميركية في بغداد خلال الأسابيع القليلة المقبلة أمر وارد، لاسيما أنه قد يكون جزءا من ترتيبات احتواء أي رد عسكري إيراني على الهجمات الأميركية المزعومة، كما أن إغلاق السفارة قد يكون إجراء عقابيا ضد العراق، الذي ربما تعتقد إدارة ترمب أنه لم يبذل ما في وسعه للخروج من تحت عباءة طهران".

ووفقا لهذه التقديرات، أكدت المصادر الاستخبارية العراقية ان "قادة في فصائل تابعة لطهران اتخذوا إجراءات احترازية مؤخرا، خشية تعرضهم إلى تصفيات أو هجمات صاروخية أو عبر طائرات مسيرة، على غرار تلك التي استهدفت قاسم سليماني وأبومهدي المهندس قرب مطار بغداد مطلع العام الجاري".

وكان التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة، قد أفاد أمس الأحد، بأن عدد القوات الأميركية الموجودة في العراق يبلغ نحو ثلاثة آلاف عسكري فقط، ما يعني أن عملية سحب تلك القوات قد تمت بالفعل خلال الفترة الماضية، حيث كان يقدر عدد أفراد تلك القوات بأكثر من خمسة آلاف فرد.

وأشارت الصحيفة إلى ان " تقليص عدد القوات الأميركية في العراق لا يعني زوال خطر تعرض الفصائل الشيعية في العراق وقادتها لضربات أميركية مؤلمة"، فيما بينت ان "تقليص حجم القوات الأميركية في العراق يساعد على تجميعها في عدد محدود من المواقع عالية التحصين ومن شبه المستحيل على الفصائل الوصول إليها وضربها في حال احتاجت تلك الجماعات إلى الرد على ضربات أميركية محتملة، وبذلك تصبح البعثة الدبلوماسية الأميركية إلى العراق هي نقطة الضعف الوحيدة التي يمكن للفصائل الوصول إليها والانتقام من الإدارة الأميركية عبرها، الأمر الذي يفسر التدريبات الدفاعية غير الاعتيادية لقوات حماية سفارة الولايات المتحدة داخل المنطقة الخضراء"، دون أن تستبعد المصادر العراقية لجوء إدارة ترمب إلى إغلاق السفارة وسحب الإداريين والدبلوماسيين منها قبل الإقدام على أي خطوة عسكرية ضد إيران وحلفائها في العراق والمنطقة.

وختمت الصحيفة بالقول إن " القوات الأميركية في العراق كانت تحرص على إجراء مناوراتها وتدريباتها العسكرية بعيدا عن أنظار المدنيين العراقيين، ولكن منذ تزايد عمليات استهداف السفارة الأميركية في بغداد بصواريخ الكاتيوشا مطلع العام الجاري، بادرت القوات الأميركية إلى إجراء مناورات عسكرية داخل المنطقة الخضراء في وضح النهار، كما حدث مع منظومة الدفاع الجوي التي اختبرت في وقت سابق على الملأ في بغداد، محدثة دويا مفزعا".

ر.إ

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