الكاظمي: الحكومة الحالية انتقالية وتهدف للوصول الى انتخابات مبكرة

2020/11/16 | 13:41 - المصدر: NRT عربية

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رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

فوتو: أرشيف

منذ 26 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان الحكومة الحالية انتقالية وتهدف للوصول الى انتخابات مبكرة، فيما أشار إلى ان هناك من يحاول وضع العقبات أمامها.

جاء ذلك خلال ترؤوسه الجلسة الاعتيادية الاولى لمجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة، اليوم، 16 تشرين الثاني 2020، حيث قال الكاظمي، إن "انعقاد مجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة يعد مبادرة جديدة لأول مرة في الحكومات المتعاقبة، وسيعقد بشكل دوري شهري، كما ان المجلس يهدف الى التواصل مع الجهات والهيئات، لتذليل العقبات والتحديات والصعوبات والمداولة واتخاذ التوجيهات وإحالة ما يتطلب الى مجلس الوزراء للتصويت عليه".

وتابع أن " الحكومة الحالية انتقالية وتهدف للوصول الى انتخابات مبكرة وهناك من يحاول وضع العقبات أمامها"، مبينا ان "هناك تحديات كبيرة تواجه البلد، ونبذل جهودا على مدار الساعة لتجاوزها ووضع البلد على الطريق الصحيح" .

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان مقتضب اليوم، ان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ترأس الجلسة الاعتيادية الأولى لمجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة.

ر.إ

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