لأول مرة في خريف عام 2020.. تساقط الثلوج في دهوك

2020/11/16 | 13:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تساقطت الثلوج يوم الاثنين ولاول مرة، خلال العام الجاري، على مناطق قضاء آميدي بمحافظة دهوك.

وافاد مراسلنا في آميدي، ان الثلوج تساقطت ولاول مرة في خريف عام 2020، على منطقة برواري بالا، بناحية كاني ماسي التابعة لقضاء آميدي في دهوك.

واضاف: ان الثلوج مازالت تتساقط على المنطقة، ايذانا بحلول فصل الشتاء.

وكانت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، قد رجحت اليوم، هطول الامطار بمناطق عديدة في اقليم كوردستان بانخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية.

PUKmedia آميدي‌

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